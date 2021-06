Redfall | id Software sta aiutando Arkane Studios nello sviluppo dell' esclusiva Xbox

(Di sabato 26 giugno 2021) L'E3 di Microsoft e Bethesda si è concluso con l'annuncio di una nuovaconsole,, titolo co-op in stile Left 4 Dead, sviluppato da. Il titolo è attualmente previsto per il 2022, quindi dovremo aspettare un po', prima di averlo fra le mani. Le informazioni ufficiali terminano qui, ma un rapido sguardo in rete ci ha permesso di scoprire qualcosa di più, specialmente sui team che stanno supportandocon questo progetto. A quanto pare, infatti,non sarebbe la sola a lavorare a. Secondo quanto riportato sul profilo LinkedIn ...

Sappiamo che idha investito tempo e risorse per far funzionare il ray tracing (e le ... A chiudere la conferenza ci ha pensato, un nuovo gioco di Arkane Austin (autori del brillante ...... 2021 Vampire: The Masquerade " Blood Hunt (Sharkmob), 2021 Elden Ring (From), Gennaio 21, ... 2021 Stalker 2: Heart of Chernobyl (GSC Game World), 28 April 2022(Arkane Austin), Summer ...Stando ai profili lavorativi di iD Software, la softwre house di DOOM sta aiutando Arkane a sviluppare il suo nuovo gioco, Redfall.Redfall ha chiuso l'evento Xbox e Bethesda all'E3 2021. Si tratta del nuovo progetto di Arkane Austin, uno studio che ha al suo attivo giochi come Prey o Dishonored. E a quanto pare, sembra che lo stu ...