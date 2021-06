Polizia Penitenziaria - Le Stelvio blindate e le altre 4x4 pronte a entrare in servizio - FOTO GALLERY (Di sabato 26 giugno 2021) Tante nuove Suv in arrivo per la Polizia Penitenziaria: come apprendiamo da una comunicazione destinata ai sindacati dell'amministrazione carceraria, il ministero della Giustizia ha acquistato tramite la Consip ben 125 4x4. Spiccano, in particolare, le Alfa Romeo Stelvio blindate, a cui si aggiungeranno anche vari esemplari della Subaru Forester e della Fiat Panda, oltre a un nuovo lotto di Jeep Renegade. Tutte con trazione integrale, come potete vedere dalla nostra rassegna, nella quale abbiamo raccolto le immagini dei modelli di serie e alcune informazioni sugli allestimenti e i prezzi delle vetture che entreranno in ... Leggi su quattroruote (Di sabato 26 giugno 2021) Tante nuove Suv in arrivo per la: come apprendiamo da una comunicazione destinata ai sindacati dell'amministrazione carceraria, il ministero della Giustizia ha acquistato tramite la Consip ben 125 4x4. Spiccano, in particolare, le Alfa Romeo, a cui si aggiungeranno anche vari esemplari della Subaru Forester e della Fiat Panda, oltre a un nuovo lotto di Jeep Renegade. Tutte con trazione integrale, come potete vedere dalla nostra rassegna, nella quale abbiamo raccolto le immagini dei modelli di serie e alcune informazioni sugli allestimenti e i prezzi delle vetture che entreranno in ...

