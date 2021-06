Maehle: “Non abbiamo paura di chi incontreremo ai quarti. Conosciamo le nostre qualità” (Di sabato 26 giugno 2021) Joakim Maehle, difensore danese dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di TV3+, ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale della UEFA dopo il poker rifilato al Galles agli ottavi di Euro 2020: “Il supporto che ci hanno dato i tifosi ad Amsterdam è stato pazzesco. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi e sulle nostre qualità. Non siamo preoccupati di chi incontreremo ai quarti (la Danimarca attende la vincente tra Olanda e Repubblica Ceca, sfida in programma domani ndr)”. Foto: Twitter personale Maehle L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Joakim, difensore danese dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di TV3+, ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale della UEFA dopo il poker rifilato al Galles agli ottavi di Euro 2020: “Il supporto che ci hanno dato i tifosi ad Amsterdam è stato pazzesco. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi e sulle. Non siamo preoccupati di chiai(la Danimarca attende la vincente tra Olanda e Repubblica Ceca, sfida in programma domani ndr)”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

