(Di sabato 26 giugno 2021) Federicaè quarta nei 100 sl stellari al Settecolli in 53'71, ottimo viatico in una specialità che non è suase detiene il record italiano di 53'18. Per l'azzurra un passaggio in 26'...

Advertising

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: La Pellegrini splende anche nei 100 sl: 53”71 al Settecolli #nuoto - Gazzetta_it : La Pellegrini splende anche nei 100 sl: 53”71 al Settecolli #nuoto -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrini splende

La Gazzetta dello Sport

Federicaè quarta nei 100 sl stellari al Settecolli in 53'71, ottimo viatico in una specialità che non è sua anche se detiene il record italiano di 53'18. Per l'azzurra un passaggio in 26'35 molto ...Commenta per primo Da anni si invoca il restyling sulla corsia mancina, dove Alex Sandro nonpiù come ai tempi di Allegri. Adesso che quest'ultimo è tornato, vuole lavorare sodo per lucidare al meglio la classe del terzino sinistro, in grande spolvero con il Brasile in Copa America. ...Da anni si invoca il restyling sulla corsia mancina, dovenon splende più come ai tempi di Allegri. Inoltre, le priorità di mercato sono altre e solo una grande occasione potrebbe spingere l’ex Porto a ...GUARDA ->“Meravigliosa sirenetta”: Aurora Ramazzotti in bikini è un sogno d’estate – . Federica Pellegrini, la più bella…che sorriso! Super muscolosa e decisamente perfetta, l’atleta ci scherza su chi ...