Charlene di Monaco operata alla testa | “Gravi complicazioni”

La principessa Charlene di Monaco è stata sottoposta in Sudafrica ad una delicata operazione alla testa. Ecco le sue condizioni. (Photo by PLS Pool/Getty Images)La principessa Charlene di Monaco si è dovuta sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico alla testa in seguito a delle Gravi complicazioni subentrate dopo una prima delicata operazione. Rimandati anche i festeggiamenti per i 10 anni di matrimonio con il principe Alberto.

