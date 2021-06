Atp Eastbourne, finale amara per Sonego: vince De Minaur (Di sabato 26 giugno 2021) Lorenzo Sonego perde la finale dell’Atp 250 di Eastbourne contro Alex De Minaur: il tennista australiano si è imposto in rimonta dopo lo svantaggio nel primo set. Credit: Thomas Kronsteiner/Getty ImagesIn Gran Bretagna, sul campo in erba del Viking International, si è giocata la finale del torneo Atp 250 di Eastbourne che ha visto opposti l’italiano Lorenzo Sonego e l’australiano Alex De Minaur. A conquistare il trofeo è stato quest’ultimo dopo un match super combattuto, terminato 6-4, 4-6, 5-7, e durato 2 ore e 42 minuti. Sonego ha ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 giugno 2021) Lorenzoperde ladell’Atp 250 dicontro Alex De: il tennista australiano si è imposto in rimonta dopo lo svantaggio nel primo set. Credit: Thomas Kronsteiner/Getty ImagesIn Gran Bretagna, sul campo in erba del Viking International, si è giocata ladel torneo Atp 250 diche ha visto opposti l’italiano Lorenzoe l’australiano Alex De. A conquistare il trofeo è stato quest’ultimo dopo un match super combattuto, terminato 6-4, 4-6, 5-7, e durato 2 ore e 42 minuti.ha ...

Advertising

andreastoolbox : Lorenzo Sonego battuto in finale da De Minaur all'Atp di Eastbourne 2021 | Sky Sport - STnews365 : ATP Eastbourne, Sonego battuto in finale da De Minaur. Il torinese rimontato e sconfitto dal talento australiano pe… - Fprime86 : RT @SkySport: Lorenzo Sonego battuto in finale da De Minaur all'Atp di Eastbourne #SkySport #SkyTennis #Sonego - OA_Sport : ATP Eastbourne 2021: non ce la fa Lorenzo Sonego, la finale va ad Alex de Minaur dopo una lotta furiosa - SkySport : Lorenzo Sonego battuto in finale da De Minaur all'Atp di Eastbourne #SkySport #SkyTennis #Sonego -