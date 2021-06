Una Vita, anticipazioni 26 giugno: la drastica decisione di Camino (Di venerdì 25 giugno 2021) Camino e Maite potrebbero finalmente trovare la strada per stare insieme. Ad Una Vita, infatti, nel corso dell'episodio di sabato 26 giugno, la giovane Pasamar scoprirà con sgomento che la sua amata sta per lasciare Acacias e correrà da lei per supplicarla di partire insieme. La ragazza prenderà tempo per fare le valige, ma in quel frangente si accorgerà che nel quartiere è arrivata la Guardia Civile per arrestare la pittrice. Camino proverà ad avvertire Maite del pericolo, ma alla fine la nipote di don Armando verrà arrestata gettando la figlia di Felicia nella disperazione. Nel frattempo, le ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 25 giugno 2021)e Maite potrebbero finalmente trovare la strada per stare insieme. Ad Una, infatti, nel corso dell'episodio di sabato 26, la giovane Pasamar scoprirà con sgomento che la sua amata sta per lasciare Acacias e correrà da lei per supplicarla di partire insieme. La ragazza prenderà tempo per fare le valige, ma in quel frangente si accorgerà che nel quartiere è arrivata la Guardia Civile per arrestare la pittrice.proverà ad avvertire Maite del pericolo, ma alla fine la nipote di don Armando verrà arrestata gettando la figlia di Felicia nella disperazione. Nel frattempo, le ...

