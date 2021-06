Uefa: via la birra dalle conferenze con i giocatori musulmani (Di venerdì 25 giugno 2021) Stop alla birra in conferenza stampa, se a parlare è un giocatore musulmano e chiede espressamente di togliere le bottigliette pubblicitarie. Lo ha deciso l'Uefa, dopo il gesto di Paul Pogba che ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 giugno 2021) Stop allain conferenza stampa, se a parlare è un giocatore musulmano e chiede espressamente di togliere le bottigliette pubblicitarie. Lo ha deciso l', dopo il gesto di Paul Pogba che ...

Ultime Notizie dalla rete : Uefa via Uefa: via la birra dalle conferenze con i giocatori musulmani Stop alla birra in conferenza stampa, se a parlare è un giocatore musulmano e chiede espressamente di togliere le bottigliette pubblicitarie. Lo ha deciso l'Uefa, dopo il gesto di Paul Pogba che facendo eco a quello di Cristiano Ronaldo aveva spostato la bevanda posta tra lui e le telecamere. A nulla era valsa la precisazione che quella birra di uno degli ...

Uefa, via la regola del gol in trasferta Adnkronos La Uefa ha deciso, sta con Pogba: via le birre dalla conferenza stampa di giocatori musulmani Paul Pogba batte nota azienda di birra uno a zero. La Uefa, dopo il gesto del centrocampista francese che aveva scansato due bottiglie della bevanda - anche se analcolica - lamentando rispetto per la ...

