Tabellone Wimbledon femminile 2021 | fuori Halep | Serena Williams-Sasnovich e Barty-Suarez Navarro Giorgi con Teichmann | italiane ok

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 giugno 2021) La notizia del giorno è quella che arriva prima del sorteggio, con l’uscita di scena della campionessa del 2019, la rumena Simona, che non potrà dunque difendere il titolo conquistato nella finale in cui diede una dimostrazione di forza, contro, tra le più importanti della sua carriera. Sarà dunque l’americana, con ogni probabilità, a prenderne il posto quale giocatrice che aprirà il Centre Court martedì, come da tradizione. Per lei esordio con la bielorussa Aliaksandrae possibile terzo turno con la tedesca Angelique Kerber, in un remake della finale 2018. Ma non è soltanto la minore delle ...