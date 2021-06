Salernitana, Lotito invia una PEC alla FIGC: il club ora è nelle mani di un trust (Di venerdì 25 giugno 2021) Proprio quando il tempo a disposizione stava per scadere, Claudio Lotito ha dato la svolta decisiva al futuro della Salernitana. Alle 22.15 di venerdì sera, infatti, è partita la pec indirizzata alla FIGC. Il contenuto conferma le voci che sono circolate nelle ultime ore: nessuna cessione, nessun accordo chiuso. Il club granata è ora nelle mani di un trust che avrà il compito di amministrare la società e di concludere la cessione entro sei mesi, come indicato dalla Federcalcio. La questione è ormai chiara: le norme ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 25 giugno 2021) Proprio quando il tempo a disposizione stava per scadere, Claudioha dato la svolta decisiva al futuro della. Alle 22.15 di venerdì sera, infatti, è partita la pec indirizzata. Il contenuto conferma le voci che sono circolateultime ore: nessuna cessione, nessun accordo chiuso. Ilgranata è oradi unche avrà il compito di amministrare la società e di concludere la cessione entro sei mesi, come indicato dFedercalcio. La questione è ormai chiara: le norme ...

