Ricerca | Cnr | cervello a riposo ottimizza apprendimento e compiti futuri

Roma 25 giu. (Adnkronos Salute) - Il cervello a riposo mette a punto le sue potenzialità e ottimizza le proprie prestazioni future. E' l'ipotesi di alcuni Ricercatori italiani secondo i quali, in assenza di particolari compiti da svolgere, il nostro cervello funziona come una classe di algoritmi computazionali chiamati 'modelli generativi' e l'attività spontanea che genera è necessaria per migliorare al massimo l'apprendimento e la preparazione a svolgere i compiti successivi. Lo studio, che coinvolge Cnr, Università di Padova, Irccs ospedale San Camillo ...

