Ostia – Lega: sfratti via Fasan, Raggi non propone alternative (Di venerdì 25 giugno 2021) – “Cinque anni di promesse chiudono un’Amministrazione a Cinque Stelle latitante in tutto che prende in giro i cittadini, attivando il classico scaricabarile, come se per cinque anni non avesse governato la Capitale e il Municipio”. Così in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega Salvini Premier nel parlamentino lidense, e Fabrizio Santori (i due nella foto) dirigente romano della Lega. “Dopo ripetute richieste delle opposizioni ieri finalmente è andato in scena il consiglio straordinario durante il quale gli amministratori grillini hanno dato risposte vaghe sui temi e sulle modalità relative agli sfratti degli inquilini degli ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 giugno 2021) – “Cinque anni di promesse chiudono un’Amministrazione a Cinque Stelle latitante in tutto che prende in giro i cittadini, attivando il classico scaricabarile, come se per cinque anni non avesse governato la Capitale e il Municipio”. Così in una nota Monica Picca, capogruppo dellaSalvini Premier nel parlamentino lidense, e Fabrizio Santori (i due nella foto) dirigente romano della. “Dopo ripetute richieste delle opposizioni ieri finalmente è andato in scena il consiglio straordinario durante il quale gli amministratori grillini hanno dato risposte vaghe sui temi e sulle modalità relative aglidegli inquilini degli ...

Advertising

jacopogiliberto : RT @ISPRA_Press: Firmata oggi a Ostia la Convenzione tra Ispra e Lega Navale Italiana @lni_pn (LNI) per la tutela e monitoraggio dell'habit… - alebratti : RT @ISPRA_Press: Firmata oggi a Ostia la Convenzione tra Ispra e Lega Navale Italiana @lni_pn (LNI) per la tutela e monitoraggio dell'habit… - ASCOMARE_ : RT @ISPRA_Press: Firmata oggi a Ostia la Convenzione tra Ispra e Lega Navale Italiana @lni_pn (LNI) per la tutela e monitoraggio dell'habit… - ISPRA_Press : Firmata oggi a Ostia la Convenzione tra Ispra e Lega Navale Italiana @lni_pn (LNI) per la tutela e monitoraggio del… - RadioPerusia : Dalla posidonia ai rifiuti galleggianti: ISPRA e Lega Navale Italiana per la tutela dell’habitat marino A Ostia, f… -