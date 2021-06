Morte Floyd, condannato a 22 anni e mezzo ex agente Chauvin (Di venerdì 25 giugno 2021) Chauvin era stato dichiarato colpevole il 20 aprile dalla giuria popolare per tutti e tre i capi di imputazione formulati contro di lui Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 giugno 2021)era stato dichiarato colpevole il 20 aprile dalla giuria popolare per tutti e tre i capi di imputazione formulati contro di lui

