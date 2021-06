Moroni in semifinale all' Harbour di Milano | sfiderà il danese Rune

(Di venerdì 25 giugno 2021) Gian Marcoè inal Challenger di, all'AspriaClub. Percorso netto fino a questo momento per il tennista romano, classe '98: tre vittorie e zero set persi. Dopo aver ...

Advertising

fra_sessa : - Gazzetta_it : Challenger Milano, l'italiano Moroni vola in semifinale. Sfiderà il 18enne danese Rune -

Ultime Notizie dalla rete : Moroni semifinale

La Gazzetta dello Sport

Gian Marcoè inal Challenger di Milano, all'Aspria Harbour Club. Percorso netto fino a questo momento per il tennista romano, classe '98: tre vittorie e zero set persi. Dopo aver avuto la ...Iscritti anche l'argentino Tomas Martin Etcheverry, reduce dalladel Challenger di Forlì ... oltre al capolista Federico Gaio, da Andrea Pellegrino, Matteo Viola, Gian Marco, Lorenzo ...La campionessa uscente non è riuscita a recuperare dall'infortunio al polpaccio accusato a Roma. Perderà almeno sei posizioni nel ranking WTA ...In una settimana in cui molti già pensano a Wimbledon, il tennista romano non si distrae ed eguaglia il suo miglior risultato stagionale ...