Le 5 startup che si sono aggiudicate 1 milione di investimenti con B Heroes (Di venerdì 25 giugno 2021) B Heroessono Barberino’s, Gioielleria italiana, Meeters, Contents.com e Prometheus le cinque startup che hanno vinto la quarta edizione di B Heroes, il programma di accelerazione e mentorship dedicato alle aziende innovative italiane promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Innovation Center, e che si sono aggiudicate un investimento complessivo di un milione di euro da parte di B Heroes (ecosistema di iniziative a supporto della crescita delle startup italiane piu? innovative) e B Holding (veicolo di investimento). Delle 16 ... Leggi su wired (Di venerdì 25 giugno 2021) BBarberino’s, Gioielleria italiana, Meeters, Contents.com e Prometheus le cinqueche hanno vinto la quarta edizione di B, il programma di accelerazione e mentorship dedicato alle aziende innovative italiane promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Innovation Center, e che siun investimento complessivo di undi euro da parte di B(ecosistema di iniziative a supporto della crescita delleitaliane piu? innovative) e B Holding (veicolo di investimento). Delle 16 ...

Advertising

RobRe62 : RT @wireditalia: Blok e Gorillas sono startup che puntano sui dark store, negozi invisibili di vicinato che consegnano la spesa a domicilio… - Skelter_65 : RT @wireditalia: Blok e Gorillas sono startup che puntano sui dark store, negozi invisibili di vicinato che consegnano la spesa a domicilio… - salvaferu : @helloxfarm è un #StartUp fatta di ragazzi straordinari che si mettono in gioco ogni giorno. Per crescere velocemen… - startzai : RT @SelvaggiaF: ?? Top #news #startup: le notizie che ogni #founder dovrebbe conoscere ?? Nasce VeniSIA, acceleratore per startup sostenibil… - SelvaggiaF : ?? Top #news #startup: le notizie che ogni #founder dovrebbe conoscere ?? Nasce VeniSIA, acceleratore per startup so… -