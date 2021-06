Giovanni Ciacci dichiara di esser pronto a lasciare per sempre la tv: l’ironia di Tommaso Zorzi e l’indiscrezione choc di Davide Maggio! (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo le ultime dichiarazioni di Giovanni Ciacci, è arrivata piccata l’ironia di Tommaso Zorzi. Ciacci, infatti, nell’ultima puntata di Ogni mattina in onda su Tv8, ha dichiarato: Oggi lascio la televisione. Mi sono rotto. È arrivato il momento dopo 10 anni. Ho dato tutto quello che dovevo dare. Da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter, non mi vedrete mai più in televisione. Questo annuncio di Giovanni ha fatto molto chiacchierare il web. Tra chi ha commentato la notizia c’è il vincitore del Gf Vip 5 che ha pubblicato la foto di una ... Leggi su isaechia (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo le ultimezioni di, è arrivata piccatadi, infatti, nell’ultima puntata di Ogni mattina in onda su Tv8, hato: Oggi lascio la televisione. Mi sono rotto. È arrivato il momento dopo 10 anni. Ho dato tutto quello che dovevo dare. Da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter, non mi vedrete mai più in televisione. Questo annuncio diha fatto molto chiacchierare il web. Tra chi ha commentato la notizia c’è il vincitore del Gf Vip 5 che ha pubblicato la foto di una ...

davidemaggio : #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - Bordnassela : RT @davidemaggio: #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - IsaeChia : Giovanni Ciacci dichiara di esser pronto a lasciare per sempre la tv: l’ironia di Tommaso Zorzi e l’indiscrezione c… - CrescenzoFilo : RT @davidemaggio: #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - angelicapenny : RT @jemecasse1: un tributo a giovanni ciacci -