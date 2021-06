F1 | Fernando Alonso | “Un buon venerdì | ma possiamo migliorare ancora…”

(Di venerdì 25 giugno 2021)chiude con il sorriso le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Stiria, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring (dove si correrà anche il Gran Premio d’Austria nel corso del prossimo weekend) il due volte campione del mondo ha stampato un ottimo quinto posto in 1:05.827 a soli 415 millesimi dalla migliore prestazione di Max Verstappen. Un risultato importante, che viene corroborato dal terzo tempo del suo compagno di scuderia, Estebn Ocon, capace di scendere fino all’1:05.790. La Alpine, quindi, si trova a proprio agio sul circuito di Spielberg, come conferma lo stesso asturiano ...

Continua il momento d'oro die della Alpine. Il leone spagnolo, ottavo al Paul Ricard, ha segnato degli ottimi tempi anche sul circuito del Red Bull Ring, in quello che sarà il primo di due appuntamenti in Austria.Alle spalle di Hamilton, quinta, l'altra Alpine dia 37 millesimi dal compagno di squadra Ocon, seguito da Sebastian Vettel su Aston Martin, Lando Norris con l'altra McLaren, e dalla ...Fernando Alonso chiude con il sorriso le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Stiria, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring (dove si co ...Le prove libere di Alpine in vista del GP di Stiria si concludono ottimamente per Alonso e Ocon. Il pilota di Oviedo afferma di essere fiducioso per le qualifiche di domani.