Draghi | contro Delta vaccini | tamponi e più sequenziamento

"In Italia" di fronte alla variante Delta "serve continuare con determinazione la campagna vaccinale, continuare e aumentare i tamponi, aumentare il sequenziamento". Lo dice il premier Marioin conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. "Occorre un rinforzo e forse una riforma dell'Ema", aggiunge e sui. sottolinea: "la contestazione è stata che lo Sputnik non è riuscito ad ottenere l'...Un vertice europeo caratterizzato dalla ferma presa di posizione di 16 Stati - tra cui l'Italia -l'Ungheria per le leggi anti - Lgbt difese dal suo premier. I leader europei, inoltre, sono tornati a sottolineare la necessità di contenimento delle varianti del ..."A proposito della discriminazione. Mi soffermo sulla discussione di questi giorni in Senato, senza voler entrare nel merito della questione, senza entrare nel merito della discussione parlamentare, c ..."In Italia" di fronte alla variante Delta "serve continuare con determinazione la campagna vaccinale, continuare e aumentare i tamponi, aumentare il sequenziamento". Lo dice il premier Mario Draghi in ...