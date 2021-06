Cts, via libera discoteche all'aperto, ingresso con green pass (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il CTS si è riunito oggi per “fornire indicazioni rispetto allo sviluppo e adozione di protocolli che una volta definiti possano consentire una data di riapertura delle attività del comparto discoteche e locali di pubblico spettacolo nella stagione estiva”. L'apertura delle discoteche, può essere considerata “laddove i protocolli prevedano che: le attività siano limitate ai contesti che possano garantire lo svolgimento esclusivamente all'aperto; l'ingresso sia essere limitato ai possessori di un certificato verde valido che non può essere sostituita da autocertificazione; l'affollamento non possa superare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il CTS si è riunito oggi per “fornire indicazioni rispetto allo sviluppo e adozione di protocolli che una volta definiti possano consentire una data di riapertura delle attività del compartoe locali di pubblico spettacolo nella stagione estiva”. L'apertura delle, può essere considerata “laddove i protocolli prevedano che: le attività siano limitate ai contesti che possano garantire lo svolgimento esclusivamente all'; l'sia essere limitato ai possessori di un certificato verde valido che non può essere sostituita da autocertificazione; l'affollamento non possa superare ...

