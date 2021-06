Conferenza stampa Mancini LIVE: «Ballottaggi? Tutti mi mettono in difficoltà» (Di venerdì 25 giugno 2021) Conferenza stampa Mancini: le parole del commissario tecnico dell’Italia in vista del match contro l’Austria ad Euro2020 Roberto Mancini parla in Conferenza stampa alla vigilia del match tra Italia-Austria, valido per gli ottavi di Euro2020. Le parole del ct azzurro. PERCORSO – «Mi ha dato piacere essere il ct, vorrei continuare a farlo. Ringrazio i giocatori che sono stati bravi, che mi hanno fatto divertire». CONTAGI IN AUMENTO IN INGHILTERRA – «Abbiamo la doppia dose, siamo tranquilli». FORMAZIONE – «Possiamo contare su giocatori bravi. Chiunque giocherà continuerà a fare quel che ha ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021): le parole del commissario tecnico dell’Italia in vista del match contro l’Austria ad Euro2020 Robertoparla inalla vigilia del match tra Italia-Austria, valido per gli ottavi di Euro2020. Le parole del ct azzurro. PERCORSO – «Mi ha dato piacere essere il ct, vorrei continuare a farlo. Ringrazio i giocatori che sono stati bravi, che mi hanno fatto divertire». CONTAGI IN AUMENTO IN INGHILTERRA – «Abbiamo la doppia dose, siamo tranquilli». FORMAZIONE – «Possiamo contare su giocatori bravi. Chiunque giocherà continuerà a fare quel che ha ...

