Concorso Ministero dell’Interno | 53 ispettori informatici Vigili del Fuoco | nuove comunicazioni a luglio

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 25 giugno 2021) *aggiornamento del 25/06/2021: Con avviso nella Gazzetta ufficiale n. 50 del 25 giugno 2021 è stato reso noto che in base al numero di domande ricevute si svolgerà la prova preselettiva.sulla prova sono attese nella Gazzetta del 62021. Leggi l’avviso La Gazzetta Ufficiale numero 33 del 27 aprile 2021 segnala l’apertura del, per esami, per la copertura di 53 posti didel Corpo nazionale deidel. Del totale dei posti messi a ...