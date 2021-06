Beats Studio Buds: suono strepitoso in formato ridotto (Di venerdì 25 giugno 2021) I nuovi Beats Studio Buds offrono un suono di alta qualità, cancellazione attiva del rumore e abbinamento rapido. Vediamo assieme il tutto Beats annuncia il lancio dei Beats Studio Buds, potenti auricolari totalmente senza fili che garantiscono un’esperienza audio di alta qualità con un design comodo, leggero ed elegante. Resistenti all’acqua e al sudore, con rating di grado IPX4 e fino a 24 ore di autonomia, gli Studio Buds offrono efficiente cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e, per la prima volta, ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 25 giugno 2021) I nuovioffrono undi alta qualità, cancellazione attiva del rumore e abbinamento rapido. Vediamo assieme il tuttoannuncia il lancio dei, potenti auricolari totalmente senza fili che garantiscono un’esperienza audio di alta qualità con un design comodo, leggero ed elegante. Resistenti all’acqua e al sudore, con rating di grado IPX4 e fino a 24 ore di autonomia, glioffrono efficiente cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e, per la prima volta, ...

