Battiti live, nel cast anche Fabio Rovazzi Non nel debutto di stasera ad Otranto (Di venerdì 25 giugno 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba: C'è una novità nel cast del Radio Norba Cornetto Battiti live 2021. L'ha annunciata il presidente di Radio Norba Marco Montrone nel corso del meeting di benvenuto che si è tenuto nella sala triangolare del castello Aragonese di Otranto: in una delle prossime puntate ci sarà anche Fabio Rovazzi, che proprio ieri ha lanciato il suo nuovo singolo, "La mia felicità", in coppia con il grande Eros Ramazzotti. Un grandissimo nome che si aggiunge a un cast già straordinario. "Ma non escludo ulteriori ...

