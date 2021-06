ATP Eastbourne: Lorenzo Sonego vola in finale! Sconfitto in tre set Max Purcell (Di venerdì 25 giugno 2021) Un fantastico Lorenzo Sonego conquista la finale dell’ATP di Eastbourne. L’azzurro ha Sconfitto in semifinale col punteggio di 6-1 3-6 6-1 l’australiano Max Purcell. Il tennista oceanico è stato bravo a sfruttare l’unico momento di sbandamento dell’azzurro nel secondo set ma il piemontese con grande grinta e qualità è riuscito comunque ad imporsi. Nell’ultimo atto della manifestazione l’italiano affronterà il vincente della sfida tra l’australiano Alex De Minaur e il sudcoreano Soonwoo Kwon. Partenza fulminea di Sonego che nel secondo game sfrutta qualche disattenzione di troppo ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) Un fantasticoconquista la finale dell’ATP di. L’azzurro hain semifinale col punteggio di 6-1 3-6 6-1 l’australiano Max. Il tennista oceanico è stato bravo a sfruttare l’unico momento di sbandamento dell’azzurro nel secondo set ma il piemontese con grande grinta e qualità è riuscito comunque ad imporsi. Nell’ultimo atto della manifestazione l’italiano affronterà il vincente della sfida tra l’australiano Alex De Minaur e il sudcoreano Soonwoo Kwon. Partenza fulminea diche nel secondo game sfrutta qualche disattenzione di troppo ...

