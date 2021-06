Arte | Rembrandt | ' Ronda di notte' torna alle sue dimensioni originali | via i tagli**

(Di venerdì 25 giugno 2021) Amsterdam, 25 giu. - (Adnkronos) - Per la prima volta in 300 anni la "di" (1642) di(1606-1669), massima espressione del talento artistico del pittore olandese e vera e propria punta di diamante dell'intero Rijksmuseum di Amsterdam, viene presentata nelle sueal pubblico. Tagliata nel 1715 quando fu trasferita al municipio di Amsterdam per passare attraverso una porta, il dipinto è stato ora ricostruito dal team di restauratori del museo come parte dell'operazione "Night Watch" (Nachtwacht in olandese). Dopo una fase di restauro, iniziata nel 2019, e la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Rembrandt ritrovato, a Roma la scoperta casuale ed eccezionale. L'opera, 'Adorazione dei Magi', svelata da Fondazio… - Avvenire_Nei : Arte. Scoperto a Roma dopo secoli un Rembrandt 'segreto' - giornaledellArt : Giorno per giorno nell'arte Creata la nuova Soprintendenza Speciale | La «Ronda di notte» di Rembrandt al completo… - lorena_pacelli : RT @JCultHeritCrime: ?? La caduta accidentale, il restauro e la scoperta eccezionale: è opera di #Rembrant questa 'Adorazione dei Magi'? Se… - fseviareggio : RT @Tg1Rai: Ridare vita ad un capolavoro dell'arte deturpato 300 anni fa da un atto di vandalismo. Oggi l'intelligenza artificiale salva 'L… -

Ultime Notizie dalla rete : **Arte Rembrandt

...all'estro dell' artista Dario Tironi che li utilizzerà per realizzare vere e proprie opere d'. ... Viale Sabotino, Piazza Imperatore Tito, Viale Monza, Via Pellegrino Rossi, Via, Via ...Per circa tre secoli visitatori e appassionati d'hanno potuto vedere la "Ronda di notte", il capolavoro didipinto nel 1642 e ora esposto al Reijksmuseum di Amsterdam, in versione ridotta. L'originale, come è noto, era più grande. Ma ...Il celebre quadro di Rembrandt è tornato alle sue dimensioni originali dopo essere stato tagliato nel 1715. Grazie all'intelligenza artificiale le parti mancanti sono state restituite al dipinto.Una delle sfide più difficili è stata quella di estrarre tramite software le parti mancanti dalla copia Gerrit Lundens e adattarle allo stile originale di Rembrandt La “Ronda di notte” di Rembrandt, d ...