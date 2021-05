Tragedia funivia Mottarone, bimbo di 5 anni in prognosi riservata: le sue condizioni restano gravi (Di lunedì 24 maggio 2021) Ieri, 23 Maggio 2021, doveva essere una domenica come tante durante la quale diverse famiglie avevano scelto di godersi una giornata in montagna. Purtroppo le cose sono andate diversamente. Sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa, nel Verbano, si è staccata la cabina della funivia che collega la cittadina sul Lago Maggiore alla montagna. Una Tragedia che ha procurato un alto numero di vittime. A bordo della cabina, come riportato da Il Fatto Quotidiano, c’erano 15 persone: una capienza ridotta rispetto a quella consueta, di 35, a causa alle misure anti-Covid. Solo un bambino è sopravvissuto: ha 5 anni e lotta per la vita in ospedale, a Torino. Tragedia funivia Mottarone, bimbo di 5 anni lotta tra la vita e la morte La ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 24 maggio 2021) Ieri, 23 Maggio 2021, doveva essere una domenica come tante durante la quale diverse famiglie avevano scelto di godersi una giornata in montagna. Purtroppo le cose sono andate diversamente. Sul, nella zona intorno a Stresa, nel Verbano, si è staccata la cabina dellache collega la cittadina sul Lago Maggiore alla montagna. Unache ha procurato un alto numero di vittime. A bordo della cabina, come riportato da Il Fatto Quotidiano, c’erano 15 persone: una capienza ridotta rispetto a quella consueta, di 35, a causa alle misure anti-Covid. Solo un bambino è sopravvissuto: ha 5e lotta per la vita in ospedale, a Torino.di 5lotta tra la vita e la morte La ...

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - MISE_GOV : “Sono colpito e profondamente addolorato per la tragedia della #funivia Stresa-Mottarone. Una montagna, per me fami… - christianrocca : RT @Linkiesta: Oltre ai 130mila italiani che non ci sono più dobbiamo ricordare anche gli altri 14. Pur lasciando un pezzo di cuore anche… - gianpi36590925 : RT @Agenzia_Ansa: Restano gravi le condizioni del bimbo sopravvissuto alla tragedia della funivia dello Stresa-Mottarone. Ricoverato all'os… -