“Rivedere l' etica | non c' è un alto e un basso nella gerarchia del mondo” di M Garofalo

(Di lunedì 24 maggio 2021) (di Mauro) Catastrofi ambientali, pandemie, pochi ricchi che dominano il pianeta, mezzosott’acqua. Ma anche un finale che disegna un filo di speranza. Il romanzo di Sabina Guzzanti “2119 - La disfatta dei Sapiens” (Harper Collins) è un racconto di fantascienza popolato da elementi di realtà: a leggere il rapporto di Fredoom House 2020, la democrazia sta arretrando ovunque nel. Nel futuro immaginato da Sabina Guzzanti ci sono intelligenze artificiali, un presidente a capo di unfeudale, superstiti ridotti al ruolo di vassalli tecnologici. Unici a resistere al pensiero robo-dominante un gruppo di liberi giornalisti. Il libro cita Ursula K. LeGuin e Isaac Asimov e sfodera trovate alla Kurt Vonnegut. Ma in questo mix di fantasia e realtà da che parte pende l’ago della bilancia? Tra 100 anni ...

Intervista a Sabina Guzzanti sul suo ultimo romanzo "2119 - La disfatta dei Sapiens", tra catastrofi, pandemie e futuri possibili ...