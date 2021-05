Mads Mikkelsen | “Hannibal Lecter approverebbe l’esperimento di Un altro giro”

(Di lunedì 24 maggio 2021) Intervista video a Thomas Vinterberg e, regista e protagonista di Un, premiato con l'Oscar al miglior film straniero. Martin () è insegnate di liceo e padre di famiglia. Ha perso l'entusiasmo sia per il proprio lavoro che per la compagna e l'unico conforto sembra essere quello che gli danno i suoi amici. Uno di loro, per scherzo, durante una cena cita una teoria singolare, pensata da un filosofo norvegese, secondo cui gli esseri umani nascono con una percentuale di alcol nel sangue troppo bassa. Tutti decidono allora di cominciare a bere ogni giorno, per mantenere il proprio tasso alcolico costante allo 0,5%. Questo è lo spunto di partenza di Un, nelle sale italiane dal 20 …

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mads Mikkelsen

Al secondo posto troviamo il vincitore dell' Oscar per il miglior film straniero : Un altro giro con, diretto da Thomas Vinterberg, ha debuttato con 150.000 euro in quattro giorni, ...A chiudere il podio è il vincitore dell'oscar come miglior film straniero 'Un altro giro' del regista Thomas Vinterberg conprotagonista . Il lungometraggio made in Danimarca, al ...(Box Office Italia: incassi 17-23 maggio 2021) Al vertice della classifica c’è un nuovo film, “Nomadland” perde il primato per far posto alla pellicola italiana “Il cattivo poeta”. “Il cattivo poeta” ...Al quarto weekend di riapertura, il Box Office Italia vede in testa Il cattivo poeta (01 distribution; 322 sale). Il film ...