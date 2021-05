La qualificazione Champions spinge la Juve in Borsa (Di lunedì 24 maggio 2021) La qualificazione in Champions League all’ultima giornata di campionato spinge al rialzo la Juventus a Piazza Affari. I titoli del club bianconero salgono del 3,38% a 0,765 euro, con un massimo toccato a 0,785 euro. Vivaci gli scambi: sono passati di mano oltre 7,9 milioni di pezzi, a fronte di una media degli ultimi trenta giorni L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 24 maggio 2021) LainLeague all’ultima giornata di campionatoal rialzo lantus a Piazza Affari. I titoli del club bianconero salgono del 3,38% a 0,765 euro, con un massimo toccato a 0,785 euro. Vivaci gli scambi: sono passati di mano oltre 7,9 milioni di pezzi, a fronte di una media degli ultimi trenta giorni L'articolo

