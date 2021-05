Funivia Mottarone, sale a 14 il bilancio delle vittime. Morto anche uno dei due bambini ricoverati in ospedale (Di lunedì 24 maggio 2021) Precipita una cabina della Funivia Stresa-Mottarone, il bilancio conta 14 vittime. Grave un bambino. Si sarebbe staccata una fune. Precipita una cabina della Funivia che collega Stresa con il Mottarone: il bilancio è di 14 vittime e un superstite, un bambino di 5 anni ricoverato in ospedale. Si tratta dell’unico sopravvissuto. L’altro bambino che era ricoverato in ospedale purtroppo non ce l’ha fatta. #Verbania #23maggio, caduta una cabina della Funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone decedute, il bilancio è provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese 13:50 #23maggio ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 24 maggio 2021) Precipita una cabina dellaStresa-, ilconta 14. Grave un bambino. Si sarebbe staccata una fune. Precipita una cabina dellache collega Stresa con il: ilè di 14e un superstite, un bambino di 5 anni ricoverato in. Si tratta dell’unico sopravvissuto. L’altro bambino che era ricoverato inpurtroppo non ce l’ha fatta. #Verbania #23maggio, caduta una cabina dellache collega Stresa-Alpino-. Risultano persone decedute, ilè provvisorio. Squadre #vigilidelfuoco al lavoro. Sul posto l’elicottero del reparto volo di Varese 13:50 #23maggio ...

