Days Gone e Star Wars | The Force Unleashed | l' attore Sam Witwer al lavoro sul suo prossimo progetto

(Di lunedì 24 maggio 2021) Mancano poche settimane alla stagione degli annunci estivi all'E3 2021, al Summer Game Fest e ad altri eventi. Ciò rende la finestra pre-E3 un momento di fughe di notizie, teaser e marketing mentre l'hype cresce verso gli annunci imminenti. Una recente risposta da un Ask Me Anything su Reddit con il doppiatore Sam, l'di: The, offre un potenziale teaser.stava rispondendo alle domande nel subreddit disulla sua performance e sulla sua carriera quando un fan gli ha chiesto dei suoi piani imminenti.ha detto che sta lavorando a qualcosa di nuovo e ha aggiunto che non può essere più specifico al momento, anche se ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Days Gone

Sul suo canale sono stati pubblicati speciali su, Monster Hunter e molti altri titoli, insieme a ulteriori documentari sulle saghe di Mafia e The Witcher . Gli utenti di ResetEra hanno ...è un esempio ancora più palpabile di come un buon titolo apparso su PS4 e PS4 Pro abbia tratto il vantaggio che doveva trarre dall'approdo su PlayStation 5, risultando pure lui, ...Biomutant ha preso la testa della classifica globale di Steam, superando Days Gone e Mass Effect Legendary Edition, in attesa dell'imminente uscita.. Biomutant ha preso la testa della classifica ...Sam Witwer, che interpreta Deacon St. John in Days Gone, ha fatto sapere di essere al lavoro su un nuovo, misterioso videogioco.