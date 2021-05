Confermato test antidroga per Damiano dei Maneskin (Di lunedì 24 maggio 2021) Anche l'organizzazione dell'Eurovision Song Contest commenta il bizzarro caso che ha visto Damiano David dei Maneskin dopo la vittoria della band italiana. Il cantante è stato accusato di aver fatto uso di cocaina durante la diretta in eurovisione: l'assurdo scandalo è stato lanciato da Paris Match a causa di un'immagine ritenuta equivoca, in cui il cantante si abbassa sul tavolino. In realtà, la spiegazione data dai diretti interessati, che hanno smentito totalmente, è molto più semplice: l'artista romano si sarebbe semplicemente abbassato per raccogliere i cocci di un bicchiere rotto poco prima dal chitarrista Thomas Torchio. Una spiegazione che trova più di una prova a suo favore. Damiano farà un test antidroga Anzitutto, le immagini parlano chiaro e mostrano effettivamente ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 24 maggio 2021) Anche l'organizzazione dell'Eurovision Song Concommenta il bizzarro caso che ha vistoDavid deidopo la vittoria della band italiana. Il cantante è stato accusato di aver fatto uso di cocaina durante la diretta in eurovisione: l'assurdo scandalo è stato lanciato da Paris Match a causa di un'immagine ritenuta equivoca, in cui il cantante si abbassa sul tavolino. In realtà, la spiegazione data dai diretti interessati, che hanno smentito totalmente, è molto più semplice: l'artista romano si sarebbe semplicemente abbassato per raccogliere i cocci di un bicchiere rotto poco prima dal chitarrista Thomas Torchio. Una spiegazione che trova più di una prova a suo favore.farà unAnzitutto, le immagini parlano chiaro e mostrano effettivamente ...

LondonOneRadio : @EurovisionRai : 'Damiano dei #Maneskin si sottoporrà a test volontario anti-droga' Gli organizzatori del Festival… - fritatalover : RT @dena6978: @VenusianFebio @giobacri @justatrex Non rigirare la frittata. Le foto ci sono e parlano da sole, inoltre ci sono stati i cont… - dena6978 : @VenusianFebio @giobacri @justatrex Non rigirare la frittata. Le foto ci sono e parlano da sole, inoltre ci sono st… - GianpaoL0 : @D_e_x_x Nessuno dovrebbe essere perseguito per l'utilizzo di nessuna droga. Drogarsi non è una colpa, lo fanno tut… - ApuntoM : I #molecolari hanno inoltre confermato 10 #positivi intercettati nei giorni scorsi dai test rapidi. Guariti 79.… -