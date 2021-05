Che cosa succede in Mts? (Di lunedì 24 maggio 2021) L’articolo di Emanuela Rossi Euronext acquista e passa all’incasso. ? la sintesi, quanto mai scontata, di quanto accaduto in Borsa Italiana e in Mts, controllate del principale mercato finanziario dell’area euro, che nel giro di pochi mesi hanno assistito al cambio di azionisti e al cambio di componenti nei rispettivi consigli d’amministrazione, soprattutto in Mts dove siedono ora perlopiù stranieri, in particolare francesi. Fatto che non è passato inosservato neppure dalle parti dei palazzi della politica. AZIONISTI BORSA ITALIANA Il passaggio di proprietà di Borsa Italiana è avvenuto lo scorso novembre quando l’assemblea dei soci del London Stock Exchange ha approvato la vendita a Euronext, in cordata con Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti attraverso il veicolo Cdp eqity per 4,325 miliardi di euro. L’acquisto, completato il 29 aprile ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) L’articolo di Emanuela Rossi Euronext acquista e passa all’incasso. ? la sintesi, quanto mai scontata, di quanto accaduto in Borsa Italiana e in, controllate del principale mercato finanziario dell’area euro, che nel giro di pochi mesi hanno assistito al cambio di azionisti e al cambio di componenti nei rispettivi consigli d’amministrazione, soprattutto indove siedono ora perlopiù stranieri, in particolare francesi. Fatto che non è passato inosservato neppure dalle parti dei palazzi della politica. AZIONISTI BORSA ITALIANA Il passaggio di proprietà di Borsa Italiana è avvenuto lo scorso novembre quando l’assemblea dei soci del London Stock Exchange ha approvato la vendita a Euronext, in cordata con Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti attraverso il veicolo Cdp eqity per 4,325 miliardi di euro. L’acquisto, completato il 29 aprile ...

