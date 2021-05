Bologna, Fenucci su Mihajlovic: «Deve riflettere quattro o cinque giorni poi…» (Di lunedì 24 maggio 2021) L’amministratore delegato del Bologna Fenucci è interventuo a Radio Uno per parlare del futuro del tecnico Sinisa Mihajlovic L’ad del Bologna, Fenucci, ha parlato a Radio Anch’io Sport del futuro di Sinisa Mihajlovic, tecnico che piace a Lazio e Juve per la prossima stagione. Le parole. «Mihajlovi? vuole riflettere per quattro cinque giorni, poi parleremo con lui per rinforzare la squadra. Speravamo di dare un’ultima soddisfazione ai nostri tifosi, ci dispiace per loro e per il presidente per la brutta prestazione della squadra» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 maggio 2021) L’amministratore delegato delè interventuo a Radio Uno per parlare del futuro del tecnico SinisaL’ad del, ha parlato a Radio Anch’io Sport del futuro di Sinisa, tecnico che piace a Lazio e Juve per la prossima stagione. Le parole. «Mihajlovi? vuoleper, poi parleremo con lui per rinforzare la squadra. Speravamo di dare un’ultima soddisfazione ai nostri tifosi, ci dispiace per loro e per il presidente per la brutta prestazione della squadra» L'articolo proviene da Calcio News 24.

