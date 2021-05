Antitrust | maxi multa a Ryanair per i mancati rimborsi dei voli

(Di lunedì 24 maggio 2021) L’decide direper pratiche commerciali scorrette. Infatti la compagnia aerea irlandese non avrebbe pagato il rimborso dei. Nuova operazione dell’che stavolta punisceper pratiche commerciali scorrette. Infatti l’Autorità Garante della Concorrenza ha deciso dire la compagnia aerea di ben 4,2 milioni di euro. Infatti la società irlandese non L'articolo proviene da Inews.it.

Nei giorni scorsi l'per gli stessi motivi aveva sanzionato anche easyJet per 2,8 milioni di euro e Volotea per 1,4 milioni di euro. Secondo l'Autorità, le tre compagnie hanno tenuto una ...... Meituan, Didi e Baidu - cui il mese scorso le autorita'cinesi hanno dato un mese di ... che a novembre scorso hanno cancellato a sorpresa la- Ipo di Ant Group, braccio fintech di ...L'Antitrust decide di multare Ryanair per pratiche commerciali scorrette. Infatti la compagnia aerea irlandese non avrebbe pagato il rimborso dei voli.Rimborsi dei voli ed emergenza Covid, multa da 4,2 milioni a Ryanair. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la compagnia low cost per pratiche commerciali scorrette. La soci ...