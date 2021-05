Udinese, Marino conferma: “De Paul piace a tanti, se si presentasse un’occasione irrinunciabile non potremmo trattenerlo” (Di domenica 23 maggio 2021) Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn a pochi minuti dal match contro l’Inter. L’occasione è stata utile per parlare anche del futuro di Rodrigo De Paul, centrocampista che piace, tra le altre, anche al Napoli. Ecco quanto evidenziato: “De Paul è un giocatore che è sulla bocca di tutti. Noi abbiamo la voglia e la forza per poterlo trattenere ma se si presentasse per lui un’occasione irrinunciabile, allora noi non potremmo trattenerlo con la forza“. Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 maggio 2021) Il direttore dell’area tecnica dell’, Pierpaolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn a pochi minuti dal match contro l’Inter. L’occasione è stata utile per parlare anche del futuro di Rodrigo De, centrocampista che, tra le altre, anche al Napoli. Ecco quanto evidenziato: “Deè un giocatore che è sulla bocca di tutti. Noi abbiamo la voglia e la forza per poterlo trattenere ma se siper lui, allora noi noncon la forza“.

