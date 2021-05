Tragedia della funivia del Mottarone | Le ipotesi sulle cause dell’incidente, quella revisione di 6 mesi fa, la gestione dell’impianto (Di domenica 23 maggio 2021) La scarrellata sull’ultimo pilone, ancora poche decine di metri e l’ingresso nella stazione, la più alta del tracciato della funivia, la fine del viaggio. Non è ancora il momento dei perché, dice in lacrime la sindaca di Stesa, Marcella Severino. Ma lo diventerà già lunedì, soprattutto perché tutto sembra inspiegabile, impossibile, incomprensibile, più di altre volte. Il disastro dell’impianto che da piazzale Lido di Carciano di Stresa, in riva al lago Maggiore, di fronte all’Isola Bella, porta su, fino a quasi 1500 metri sul livello del mare, è avvenuto in un punto in cui il panorama si apre, a poche decine di metri dall’arrivo. Cos’è successo, quali sono gli elementi certi di questa storia apparentemente senza spiegazione? Cosa si sa dell’incidente e della gestione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) La scarrellata sull’ultimo pilone, ancora poche decine di metri e l’ingresso nella stazione, la più alta del tracciato, la fine del viaggio. Non è ancora il momento dei perché, dice in lacrime la sindaca di Stesa, Marcella Severino. Ma lo diventerà già lunedì, soprattutto perché tutto sembra inspiegabile, impossibile, incomprensibile, più di altre volte. Il disastroche da piazzale Lido di Carciano di Stresa, in riva al lago Maggiore, di fronte all’Isola Bella, porta su, fino a quasi 1500 metri sul livello del mare, è avvenuto in un punto in cui il panorama si apre, a poche decine di metri dall’arrivo. Cos’è successo, quali sono gli elementi certi di questa storia apparentemente senza spiegazione? Cosa si sa...

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - virginiaraggi : Immenso dolore per la tragedia della funivia Stresa-Mottarone. Roma si stringe attorno ai familiari delle vittime e dei feriti. - MISE_GOV : “Sono colpito e profondamente addolorato per la tragedia della #funivia Stresa-Mottarone. Una montagna, per me fami… - circolo_l : #RT @GiorgiaMeloni: Immagine straziante. Il nostro cuore e il nostro pensiero a tutte le persone scomparse a causa… - RomanoGrecoAut : RT @robymessi65: Questa sera mi congedo con questo fiore... Per le vitteme della drammatica tragedia di oggi... ????????????????????????????????????????????????????… -