Tenta di strangolare fidanzata a Milano, 29enne in cella per tentato omicidio (Di domenica 23 maggio 2021) I due fidanzati avevano avuto un'accesa lite, durante la quale l'uomo aveva picchiato violentemente con schiaffi e pugni la compagna 23enne Leggi su lastampa (Di domenica 23 maggio 2021) I due fidanzati avevano avuto un'accesa lite, durante la quale l'uomo aveva picchiato violentemente con schiaffi e pugni la compagna 23enne

Lite per gelosia in hotel: tenta di strangolare la fidanzata Milano - Ha tentato di strangolarla durante una lite scoppiata per motivi di gelosia, convinto com’era che la sua ragazza frequentasse altri uomini. Così un 29enne di Lissone, con precedenti per reati ...

