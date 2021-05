Strage di Capaci, Mattarella: “O si è contro la mafia o si è complici” (Di domenica 23 maggio 2021) Durante la commemorazione delle vittime della Strage di Capaci nel bunker dell’Ucciardone, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha dichiarato in maniera netta: “O si è contro la mafia o si è complici. Non esistono alternative. È sempre significativo trovarsi in questo bunker dove lo Stato ha assestato grandi colpi a Cosa nostra. La mafia esiste ancora, non è stata sconfitta. Occorre mantenere alta la tensione.” Le parole di Mattarella contro la mafia e il ricordo di Giovanni Falcone “La credibilità della magistratura è imprescindibile per lo svolgimento della vita della Repubblica” – ha continuato il Presidente – “Contese, contrapposizione e polemiche all’interno della magistratura, minano il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Durante la commemorazione delle vittime delladinel bunker dell’Ucciardone, il presidente della Repubblica Sergio, ha dichiarato in maniera netta: “O si èlao si è. Non esistono alternative. È sempre significativo trovarsi in questo bunker dove lo Stato ha assestato grandi colpi a Cosa nostra. Laesiste ancora, non è stata sconfitta. Occorre mantenere alta la tensione.” Le parole dilae il ricordo di Giovanni Falcone “La credibilità della magistratura è imprescindibile per lo svolgimento della vita della Repubblica” – ha continuato il Presidente – “Contese, contrapposizione e polemiche all’interno della magistratura, minano il ...

