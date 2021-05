Serie C, diretta playoff: i risultati live di tutti i match in programma (Di domenica 23 maggio 2021) Al via il secondo turno dei playoff di Serie C.Inizia oggi la fase Nazionale dei playoff di Serie C contenderanno l'unico posto utile che permetterà di festeggiare la promozione in Serie B. Tra le 15.30 e le 17.30 in campo sei gare compresa quella del Palermo che alle 17.30 affronterà al "Renzo Barbera" l'Avellino. Mediagol.it vi propone i risultati live di tutte le gare in programma.Pro Vercelli-Sudtirol 0-0 (calcio d'inizio ore 15.30)PALERMO-Avellino 0-0 (calcio d'inizio ore 17.30)Albinoleffe-Modena 0-0 (calcio d'inizio ore 17.30)FeralpiSalò-Bari 0-0 (calcio d'inizio ore 17.30Matelica-Renate 0-0 (calcio d'inizio ore 17.30) Leggi su mediagol (Di domenica 23 maggio 2021) Al via il secondo turno deidiC.Inizia oggi la fase Nazionale deidiC contenderanno l'unico posto utile che permetterà di festeggiare la promozione inB. Tra le 15.30 e le 17.30 in campo sei gare compresa quella del Palermo che alle 17.30 affronterà al "Renzo Barbera" l'Avellino. Mediagol.it vi propone idi tutte le gare in.Pro Vercelli-Sudtirol 0-0 (calcio d'inizio ore 15.30)PALERMO-Avellino 0-0 (calcio d'inizio ore 17.30)Albinoleffe-Modena 0-0 (calcio d'inizio ore 17.30)FeralpiSalò-Bari 0-0 (calcio d'inizio ore 17.30Matelica-Renate 0-0 (calcio d'inizio ore 17.30)

