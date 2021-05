Sassuolo Lazio, i convocati di De Zerbi: out in due (Di domenica 23 maggio 2021) Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati in vista di Sassuolo-Lazio Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita di questa sera contro la Lazio. Ancora assenti Romagna e Magnanelli. Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan. Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Locatelli, Lopez, Obiang, Traore. Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Haraslin, Raspadori. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Roberto Deha diramato la lista deiin vista diRoberto De, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della partita di questa sera contro la. Ancora assenti Romagna e Magnanelli. Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan. Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Locatelli, Lopez, Obiang, Traore. Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Defrel, Haraslin, Raspadori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

