‘Riposo’ Mattarella a rischio senza scelta condivisa per il Colle

"Allontanando da sé il calice (non proprio amarissimo) della rielezione, Mattarella è stato coerente con se stesso. E sincero con gli altri. Egli sembra infatti avviato a chiudere un settennato difficile con un bilancio assai positivo. Restare più a lungo lo esporrebbe a una certa fatica e a qualche rischio. Finendo per contraddire involontariamente la sua stessa figura pubblica. E' probabile che nella sua ritrosia ad immaginarsi rieletto (come fu per Napolitano) concorrano insieme considerazioni istituzionali e politiche, e altre più personali. La fisiologia del sistema prevede infatti che ogni sette anni si cambi inquilino sul Colle. E per quanto quella responsabilità sia stata esercitata con singolare sobrietà, il rischio che venga rafforzato il profilo 'monarchico' della più alta istituzione repubblicana ...

