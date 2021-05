Pro Vercelli-Sudtirol 2-1: cronaca, promossi e bocciati (Di domenica 23 maggio 2021) Pro Vercelli e Sudtirol chiudono con il punteggio di 2-1 il primo incontro della fase nazionale dei playoff di Serie C. Gol di Casiraghi dal dischetto, poi seguito nella ripresa dalla rete di Emmanuello su calcio di punizione e ancora su rigore, Costantino. Errore dal dischetto per Rolando. Così la cronaca, i promossi e i bocciati. Il primo tempo di Pro Vercelli-Sudtirol La Pro Vercelli comincia meglio e al 7? Rolando chiama in causa Poluzzi, che si salva in angolo. Sul successivo corner, Malomo spinge in area Comi e l’arbitro Carella comanda il penalty che Rolando, di sinistro, sbaglia, spedendo la sfera troppo larga. Al 10? finisce alto un colpo di testa di Tait, mentre al 27?, proprio il capitano degli altoatesini, guadagna un rigore, complice ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Prochiudono con il punteggio di 2-1 il primo incontro della fase nazionale dei playoff di Serie C. Gol di Casiraghi dal dischetto, poi seguito nella ripresa dalla rete di Emmanuello su calcio di punizione e ancora su rigore, Costantino. Errore dal dischetto per Rolando. Così la, ie i. Il primo tempo di ProLa Procomincia meglio e al 7? Rolando chiama in causa Poluzzi, che si salva in angolo. Sul successivo corner, Malomo spinge in area Comi e l’arbitro Carella comanda il penalty che Rolando, di sinistro, sbaglia, spedendo la sfera troppo larga. Al 10? finisce alto un colpo di testa di Tait, mentre al 27?, proprio il capitano degli altoatesini, guadagna un rigore, complice ...

Advertising

JuventusFCYouth : Domani l'#Under23 fa visita alla Pro Vercelli per il secondo turno dei Playoff ?? Primo turno superato grazia al ca… - ilgiovanemassi : RT @ProVercelli1892: GOOAAAAALLLL ROCCOOOO COSTANTINOO!!! Dal dischetto!!! Pro Vercelli-SudTirol 2-1 #NoiConVoi #ProVercelli #SudTirol #Pv… - TgrRaiAltoAdige : #Calcio. Partita sfortunata per l'Alto Adige #Suedtirol nel primo incontro dei playoff per la promozione in serie C… - magica_pro : #ProVercelli-#Sudtirol 2-1, il #tabellino del match - LMinuteGoals : Pro Vercelli - Südtirol (Serie C, Promotion Playoffs ????): 56' [1]-1 Simone Emmanuello 95' [2]-1 Rocco Costantino -