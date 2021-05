Mbappé spaventa il PSG | «Se resto? Voglio vincere»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 maggio 2021) Kylian, attaccante del Paris Saint-Germain, ha rotto il silenzio sul suo futuro: le dichiarazioni Kylian, attaccante del Paris Saint-Germain, ha fatto chiarezza sul suo futuro. In caso di mancato rinnovo del contratto oltre il 2022, il fuoriclasse francese verrà ceduto in estate. Le sue dichiarazioni. «Tutti sanno che ho un profondo attaccamento per questo club. Sarò sempre stato grato al presidente, ai miei vari allenatori. Dopodiché, quello chesentire di essere in un posto dove posso davvero, dove c’è un progetto solido intorno a me. Mangio calcio, vivo il calcio e quindi il progetto sportivo è fondamentale». L'articolo proviene da Calcio News 24.