M5S nella bufera Trizzino a Conte | «Chiudi con Rousseau e Grillo | la classe dirigente sembra una casta»

«Un modesto consiglio a Giuseppe Conte. Faccia presto a trovare la strada per la rifondazione del Movimento e a chiudere definitivamente i legami con Rousseau. Lasci alla storia del passato il "fondatore elevato" Beppe Grillo, che forse non aspetta altro che tornare ad occuparsi della propria vita». Così in una nota il deputato siciliano Giorgio Trizzino, ex M5S e ora iscritto al gruppo Misto. L'ex M5S Trizzino: «La classe dirigente sembra una casta» Poi l'attacco al Movimento. «Che i problemi del Movimento siano gravi, numerosi e apparentemente insolubili è una ovvietà. La crisi identitaria si intreccia con quella politica: la classe dirigente sembra una casta intenta ...

