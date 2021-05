LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: Sainz dipende il 3° posto. Leclerc: “I pezzi sembravano a posto” (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CHARLES Leclerc NON PARTE: PROBLEMA AD UN SEMIASSE NEL GIRO DI INSTALLAZIONE LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 25° giro/78 Hamilton sempre 6° a 2? da Gasly. Il britannico sembra rassegnato. O forse sta solo aspettando un colpo di fortuna… 25° giro/78 Il punto di bonus per il giro veloce, al momento, appartiene sempre a Sergio Perez, 8°. 24° giro/78 Chiaramente per Sainz è impossibile superare in pista Bottas. L’unica chance potrebbe averla con il pit-stop. 23° giro/78 Sainz SI PORTA A 1?4 DA BOTTAS! Che Ferrari! Aumentano i rimpianti per Leclerc, ma ora bisogna andare a prendersi questo podio! 22° giro/78 Sempre molto solida la gara di Antonio Giovinazzi, 9° a 30? dalla vetta. 21° giro/78 Verstappen scappa via! 2?8 su Bottas! 3° ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHARLESNON PARTE: PROBLEMA AD UN SEMIASSE NEL GIRO DI INSTALLAZIONE LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 25° giro/78 Hamilton sempre 6° a 2? da Gasly. Il britannico sembra rassegnato. O forse sta solo aspettando un colpo di fortuna… 25° giro/78 Il punto di bonus per il giro veloce, al momento, appartiene sempre a Sergio Perez, 8°. 24° giro/78 Chiaramente perè impossibile superare in pista Bottas. L’unica chance potrebbe averla con il pit-stop. 23° giro/78SI PORTA A 1?4 DA BOTTAS! Che Ferrari! Aumentano i rimpianti per, ma ora bisogna andare a prendersi questo podio! 22° giro/78 Sempre molto solida la gara di Antonio Giovinazzi, 9° a 30? dalla vetta. 21° giro/78 Verstappen scappa via! 2?8 su Bottas! 3° ...

