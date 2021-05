L’Inter chiude in bellezza: manita all’Udinese e festeggiamento dello scudetto (Di domenica 23 maggio 2021) L’Inter chiude alla grande la stagione che l’ha incoronata campione d’Italia: manita all’Udinese e festeggiamento dello scudetto davanti ai tifosi ammessi a San Siro. A decidere il match le reti di Young, Eriksen, Lautaro, Perisic, Lukaku e Pereira su rigore per un tocco di braccio di Eriksen. Da segnalare l’infortunio di Sensi, al 37? per un risentimento muscolare all’adduttore destro. L’Inter ha chiuso il primo tempo su punteggio di 2-0 (Young all’8? e Eriksen al 44?), per poi completare l’opera nella ripresa (Lautaro al 55?, Perisic al 64? e infine Lukaku al 71?). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 maggio 2021)alla grande la stagione che l’ha incoronata campione d’Italia:davanti ai tifosi ammessi a San Siro. A decidere il match le reti di Young, Eriksen, Lautaro, Perisic, Lukaku e Pereira su rigore per un tocco di braccio di Eriksen. Da segnalare l’infortunio di Sensi, al 37? per un risentimento muscolare all’adduttore destro.ha chiuso il primo tempo su punteggio di 2-0 (Young all’8? e Eriksen al 44?), per poi completare l’opera nella ripresa (Lautaro al 55?, Perisic al 64? e infine Lukaku al 71?). L'articolo ilNapolista.

