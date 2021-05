Inter, la grande festa scudetto: tifosi in estasi (Di domenica 23 maggio 2021) Il campionato di Antonio Conte si chiude nel migliore dei modi. L'Inter batte 5 - 1 l'Udinese e festeggia in grande stile il 19° scudetto della sua storia: tanta la gioia della squadra nerazzurra, che ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 23 maggio 2021) Il campionato di Antonio Conte si chiude nel migliore dei modi. L'batte 5 - 1 l'Udinese e festeggia instile il 19°della sua storia: tanta la gioia della squadra nerazzurra, che ...

Advertising

DAZN_IT : @Paolo_Bargiggia @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta @SerieA Ci spiace, ma forse non conosci bene DAZN. Diletta Le… - Inter : ?? | VITTORIA Un Campione d'Italia non poteva che essere un grande cuore nerazzurro: complimenti @Giacomonizzolo! ???? - Inter : ??? | MATCH REPORT Una grande festa dentro e fuori dal campo ?????? Il racconto di #InterUdinese ?? #IMScudetto ???? #FORZAINTER - AMarfuggi : Grande inter #Inter #campioniditalia con il mio amico @InterPiatto - AslanNerazzurro : RT @DAZN_IT: @Paolo_Bargiggia @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta @SerieA Ci spiace, ma forse non conosci bene DAZN. Diletta Leotta fa par… -