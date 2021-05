Gratta e Vinci, vinta una cifra choc! Poi la pazza decisione (Di domenica 23 maggio 2021) Quando la Dea Bendata porge il suo sguardo benevolo su un giocatore questo può cambiare per sempre la sua vita. E’ quello che è accaduto a un uomo che grazie al Gratta e Vinci ha portato a casa una cifra incredibile poi la decisione spiazza tutti. La storia che vi stiamo per raccontare vi spiazzerà, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 23 maggio 2021) Quando la Dea Bendata porge il suo sguardo benevolo su un giocatore questo può cambiare per sempre la sua vita. E’ quello che è accaduto a un uomo che grazie alha portato a casa unaincredibile poi laspiazza tutti. La storia che vi stiamo per raccontare vi spiazzerà, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

okcomputer1686 : gratta e vinci, schedine, bitcoin sì. Fare investimenti con banche serie ed affidabili invece 'no, per carità'. - TavolacciAndrea : @GuidoCrosetto Lei vuole fare il moderato, ma purtroppo non lo è e sa proteggere sempre chi ha di più anche se non… - justisterica : sono al mare e ho appena vinto due gratta e vinci da 10€ devo dire che la giornata inizia bene - DavideMazzarini : @BeanPrincipessa @LuciTheWeirdCat Un gratta e vinci - gloriaparveth : @frencina82 @IostoconTarabas a me mai chiesto documenti per alcol (non fumo), probabilmente perche' sono abituati a… -