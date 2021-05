Gattuso si affida a Bakayoko e Lozano

(Di domenica 23 maggio 2021) per l’ultima partita contro il Verona. L’ultima partita del campionato e l’ultima partita disulla panchina del Napoli . Il Corriere dello Sport scrive la formazione e mette in evidenza le scelte del tecnico calabrese: giocheràal fianco di Fabian Ruiz, quindi con Demme in panchina. E davantisarà preferito a Politano. In avanti, contro il Verona di Juric,schiereràInsigne e Zielinski alle spalle di Osimhen che sta attraversando uno strepitoso momento di forma. Coppia centrale sarà ancora Manolas Rrahmani (assenti Maksimovic e Koulibaly) con Hysaj a sinistra preferito a Mario Rui. A destra, ovviamente, Di Lorenzo. L'articolo ilNapolista.

Gennarodovrebbe recuperare per la panchina il difensore senegalese Kalidou Koulibaly, alle prese in questi giorni con un lavoro personalizzato ma difficilmente schierabile dal primo minuto. ...E se nelle società di calcio ci siad un giocatore che poi non ripaga le attese, allora sono ...non è stato fortunato. Per molto tempo non ha avuto la squadra al completo, ma soprattutto ...Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis non sono mai entrati del tutto in sintonia. Domani potrebbe essere ufficializzato l'addio del mister, a meno di colpi di scena.Mancano poche ore alla resa dei conti, per l’esito del campionato e per la programmazione della prossima stagione. Domani De Laurentiis sarà allo stadio Maradona per seguire la gara, con la speranza d ...